Nende sõnul on sihtmärgiks ligi kakskümmend raketiobjekti: stardiplatsi, väeosa, polügooni ja abirajatist.

Pentagon on selleks puhuks kui president Donald Trump peaks andma rünnakukäsu, juba välja töötanud plaani, teatab USA telekanal NBV viidates militaarallikatele.

Kaks kõrget sõjaväeametnikku ja kaks vanemat eruohvitseri ütlesid, et rünnaku viivad läbi Guamil Anderseni õhuväebaasis kaks paiknevat raskepommitajat B-1B.

Need lennukid on juba mai lõpust alates sooritanud 11 õppust. Lennukeid toetaksid rünnaku puhul droonid, tankur- ja luurelennukid ning saatehävitajad.

Korea poolsaarest rohkem kui 3000km kaugusel asuval Guamil paikneb kuus pommitajat B-1B Lancer.

ÜRO julgeolekunõukogu karmistas 5. augustil Korea-vastaseid sanktsioone.

Korea RDV on enda teatel saavutanud võimekuse rünnata USA teeritooriumi. See olla saavutatud raketi Hvason-12 abil, mille esmakatsetus oli 12. mail. Korea on varemgi ameeriklasi ähvardanud raketilöögiga, kui nad ei lõpeta poolsaareriigi asjadesse sekkumast.

Phonjang tegi antud avalduse vastuseks USA presidendi Donald Trumpi avaldusele, kes lubas "tule ja mõõgaga" vastata Põhja-Koreale.