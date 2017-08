Laialt levinud arvamuse järgi on Bermuda kolmnurgas kadunuks jäänud laevade ja lennukite kadumise taga müstiline jõud, näiteks ufod. Nüüd väidab Austraalia teadusajakirjanik Karl Kruszelnicki, et tegelikult ei ole seal midagi müstilist ning kõiki kadumisi saab selgitada inimlike vigade ja statistikaga, vahendab Kesk-Saksa Ringhääling (MDR). Bermuda kolmnurk on mereala Bermuda saare, Puerto Rico saare loodetipu ja Florida poolsaare lõunatipu vahel. Esimese ja Teise maailmasõja päevil jäi seal kadunuks mitu suurt sõjalaeva ja lennukit. Kinnitamata andmetel on viimase saja aasta jooksul Bermuda kolmnurgas jäänud kadunuks 50 laeva ja 20 lennukit ning hukkunud vähemalt tuhat inimest. Ufod ja paralleelmaailm

Kuna pärast õnnetusi vrakke ja laipu tavaliselt ei leitud, siis hakkas levima arvamus, et Bermuda kolmnurgas esinevad paranormaalsed nähtused. Välja pakuti näiteks teooriad, et kadumiste taga on ufod või asub seal värav paralleelmaailma.

Samuti on laeva- ja lennukihukke seostatud metaani eraldumisega merepõhjast. Täpsemalt tekitab metaangaas vee hõrenemist ja soojenemist ning probleeme nii laevade kui ka lennukite seadmetes. Kõige selle tagajärjel võivadki laevad uppuda ja lennukid alla kukkuda. BERMUDA KOLMNURK: Bermuda kolmnurk on mereala Bermuda saare, Puerto Rico saare loodetipu ja Florida poolsaare lõunatipu vahel. Kaardil on näha seal kadunud laevad ja lennukid. (TopFoto/Scanpix) Samas kinnitab õnnetuste statistika, et Bermuda kolmnurgas toimuvate õnnetuste arv ei ületa keskmist õnnetuste arvu USA rannikumeredes. Just sellest tõsiasjast haaras kinni Austraalia tuntud teadusajakirjanik Karl Kruszelnicki. Põhjalikult statistikat uurinud Kruszelnicki leidis, et Bermuda kolmnurgas ei ole laevu ja lennukeid kadunud rohkem kui mõnel teisel sama suurel merealal. “Bermuda kolmnurk asub ekvaatori lähistel ja piirneb maailma ühe rikkama piirkonnaga. Seetõttu on seal ka palju laeva- ja lennuliiklust,” rõhutab Kruszelnicki. Pigem vähem kui rohkem õnnetusi Tema sõnul tasub tähele panna sedagi, et Bermuda kolmurgast lähevad läbi elava liiklusega laevateed. Seetõttu juhtub seal liikluse intensiivsust arvestades pigem keskmisest vähem õnnetusi. Miks aga on Bermuda kolmnurgas pärast õnnetusi jäänud paljud vrakid ja laibad leidmata? Ka selles ei ole Kruszelnicki arvates midagi üllatuslikku. Tänapäevani on otsingud merepõhjas hoolimata mõõteriistade pidevast arengust keerulised. Seda kinnitavad näiteks ilmekalt 8. märtsil 2014 kadunuks jäänud lennukompanii Malaysia Airlines reisilennuki Boeing 777-200ER tulemusteta otsingud. TEADUSAJAKIRJANIK: Karl Kruszelnicki. (Wikipedia) See lennuk startis Malaisia pealinnast Kuala Lumpurist ja võttis suuna Pekingisse. 40 minutit pärast starti kadus Boeing 777-200ER nii Malaisia kui ka Tai lennujuhtimiskeskuste radariekraanidelt. Õhusõiduk oli sel ajal Lõuna-Hiina mere kohal. Lennuki pardal oli 227 reisijat ja 12 meeskonnaliiget. Tänaseks on kadumisest möödas ligi kolm ja pool aastat ning kõik suurte jõududega otsingud on jäänud tulemusteta.