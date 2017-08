Türgi valitsuskriitiline ajakirjanik Abdullah Bozkurt usub, et president Recep Tayyip Erdoganil (pildil) on salaplaan aatomirelva omandamiseks, vahendab Huffington Post.

Türgi armees on praegu 400 000 sõdurit. Sellega jääb Türgi NATOs alla vaid USAle. Ajakirjanik Bozkurti sõnul jääb suurest armeest Erdoganile väheseks. President on tema arvates huvitatud ka massihävitusrelvade, sealhulgas tuumarelva soetamisest. Võimalikuks tõendiks Erdogani tuumaambitsioonidest peab Bozkurt seda, et presidendi mõjukad nõuandjad ja valitsusele lähedased vaimulikud räägivad järjest sagedamini aatomipommist. Esialgu aga tahab Türgi Venemaa ja Jaapani abil ehitada kaks tuumaelektrijaama.