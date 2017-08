Arvamusfestivalil on kõne all nii suhtumine eakatesse kui ka feministidesse ()

Viiendal arvamusfestivalil küsitakse, miks kirikus ei tantsita, arutatakse suhtumist eakatesse ja naisõiguslastesse ning esmakordselt on diskuteerimas ka lapsed, kes lahkavad arvutisõltuvust. Tänavusel festivalil on oma lavaga väljas ka Õhtuleht. Sel reedel ja laupäeval Paide vallimäel toimuva arvamusfestivali eesmärk on arendada arvamuskultuuri ja kodanikuharidust ning sinna on oodatud kõik ärksad ja aktiivsed inimesed. Arvamusfestivali juht Ott Karulin (pildil) ütleb, et aruteluprogramm on alati ühiskonnas toimuva nägu. „Seega pole ime, et sel aastal on päris palju arutelusid, kus räägitakse stereotüüpidest ja väärtustest, nii et tegime eraldi eelavamuste ala, kus kõne all suhtumine nii eakatesse kui ka feministidesse ning küsitakse sedagi, miks kirikus ei tantsita.“ Võrreldes varasemate aastatega, on sel korral plaanis rohkem vaimse tervisega seotud arutelusid. Ka arutatakse palju kõneainet tekitanud haldusreformi üle.

Sel aastal on teisiti seegi, et festival on Paide linnas kauem kui vaid kaks päeva: kuu tagasi avati keskväljakul ruumieksperiment, kus autodele mõeldud ruum asendati sportimisvõimaluste ja istumisaladega. „Võib öelda, et eksperiment on olnud edukas ja loodetavasti jätkub ka järgmistel aastatel juba linnavalitsuse eestvedamisel,“ sõnab Karulin. „Seesama keskväljaku eksperiment on vägagi käegakatsutav tulemus, nagu ka sügisel avatav Kalamaja kool, mille idee sündis arvamusfestivalil,“ lisab ta. Karulini sõnul on festivali peamine kasu ühiskonnale sellel osalenud inimeste suurem tahe ja võime argumenteeritud arutelusid pidada, neid ka ära tunda ning nõuda, sealhulgas poliitikutelt. Laupäevane programm Õhtulehe alal

Kell 10 Kõmuajakirjandus – kollane ja soe nagu särav päike Kuigi teeme n-ö kollast ajakirjandust, on see lõbus ja tore ja pakub inimestele puhkust nagu lebotamine turvalise päikese all. Kas tõsistel teemadel saab rääkida meelelahutuslikult ja milline on Eesti kollase ajakirjanduse roll ning koht ühiskonnas? Moderaator: Rainer Kerge. Arutlejad: kirjanik Katrin Pauts, ÕLi loovjuht ja glamuuritar Anu Saagim, ÕLi endine peatoimetaja Väino Koorberg, ajakirjanik Hagi Šein. Kell 12 Eestis pole superstaare või on superstaare jalaga segada? Kuigi osaleme Eurovisionil jms, siis Ivo Linna või Anne Veski taseme ja kuulsusega tähti meil esile kerkinud pole. Miks tõmbavad vanema põlvkonna tähed Eesti inimeste tähelepanu enam või on noorte põlvkond siiski salamahti platsi puhtaks löömas? Moderaator: Katharina Toomemets. Arutlejad: Kroonika peatoimetaja Krista Lensin, laulja Grete Paia, „Ringvaate“ toimetaja Kajar Kase. Kell 14 Olümpiamängud on surnud! Olümpiamängud on nii kivistunud, et uued ja popid alad ei jõua sinna. Esile tõusevad ka e-spordialad. Kas olümpia on uuenemisega juba hiljaks jäänud? Moderaator: Henry Rull. Arutlejad: e-spordiaktivist Kristjan Hiis, sõudja Kaspar Taimsoo, EOK spordidirektor Martti Raju. Kell 16 Kas rändepoliitikat on võimalik kujundada emotsioonivabalt? Vastuolulisemat teemat annab Eestis viimase paari aasta jooksul otsida – kuidas peaks rändekriisist rääkima ja kas saab hakkama üldse ilma emotsioonideta?