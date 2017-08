Ehkki ametlikult peavad tänavamuusikud end Tallinnas registreerima ja saama esinemiseks linnavalitsusest loa ja kaelakaardi, siis lühemalt siin peatuvad rändmuusikud sellega vaeva ei näe. Kolm tänavamuusikut Viru väravate lähedal, kellel kaasas sama palju koeri, ütlevad end olevat Kanadast. Rastapatside ja lõhkiste riietega muusikud on seljakotirändurid, kellele kuluks dušš marjaks ära. Räsitud välimusest hoolimata mängib seltskonna ainus naine akordionil lõbusa rütmiga lugu, samal ajal kui üks meestest tema kõrval kolme palliga žongleerib. Kolmas mees kitarriga istub seljakotil ja suitsetab südamerahus ise keeratud pläru. Akordioni mänginud Noemi ja pallidega žongleerinud Bob räägivad, et musitseerivad tänavatel nii lõbu kui ka raha pärast. Seltskonna eesmärk ongi koguda piletiraha sama päeva õhtul Soome sõitvale laevale. Küsimuse peale, kas neil vanalinnas musitseerimise luba on, raputavad Noemi ja Bob pead. „Esiteks, me ei teadnud. Teiseks, me ei püsi kunagi ühes linnas rohkem kui päeva või paar ja enamasti antakse lubasid kuuks ajaks või midagi sellist. Selle eest ei ole mõtet maksta,“ seletab Bob.

Teine punt muusikuid Viru tänava teises otsas on kolm noormeest Poolast: viiul, klarnet ja elektriklaver. „Me oleme siin, et inimestele meelelahutust pakkuda, et levitada muusikat ja rõõmu ning selleks, et kütuse ja elamise jaoks raha teenida,“ seletab trio pianist Mivosh. Ta on teadlik, et esinemiseks peab linnavalitsuse luba olema.

„Loomulikult meil ei ole seda,'' ütleb ta rõõmsalt. ''Aga me loodame, et kui inimesed naudivad meie muusikat, siis ei ole mingit probleemi. Loomulikult, kui politsei tuleb, siis me läheme mujale, aga proovima peab.“ Mivoshil on õigus – kui hoogsaid tšaardašilaadseid lugusid mängivaid poolakaid ei puutu esialgu keegi, siis Viru väravate juurde naastes võib juba näha, kuidas kaks naist Kanada akordionikääksutajaid minema ajavad. Seltskond kolib seljakottide ja koertega Viru keskuse ristmiku juurde õnne katsuma.