„Teoreetiliselt võib see nii olla, aga kui tegemist on täiskasvanud kassiga, siis ei saa seda juhtuda,“ arvab Kelk. „Vikingi niidukil on tera kaitsekorpus, mis on niivõrd ümber niidutera, et näpud või varbad tuleks niiduki alla toppida.“ Kui masin sõidab millelegi vastu, siis peatub või pöörab ümber. Seega ei usu ta, et robotniiduk saaks kassist üle sõita.

Husqvarna robotniidukite Eestisse tooja Husqvarna Eesti OÜ müügiassistent Elika Noormets ütleb, et kui kirjeldatu peaks olema tõsi, on see ettevõtte spetsialisti arvates harukordne. „Ei ole kuulnud, et sellist asja oleks juhtunud,“ lausub ta. Noormets toob näite, et ettevõtte pakutavate niidukite puhul on tõestatud, et need ei tee isegi masina eest kerra tõmbuvatele siilidele viga. „Kassid on suuremad, siilid aga märksa väiksemad ja seega suuremas ohus. Ei taha seda kõike hästi uskuda,“ ütleb Noormets.