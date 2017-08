Arestimaja kambrid on hämarad, sest kambrite aknaklaasid on üle kleebitud materjaliga, mis takistab loomuliku valguse sissepääsu. Arestimaja personali sõnul tingis kleepimise kambri akende tagant kulgev tee, mida mööda asutuses töötavad inimesed pääsevad siseõue.

Õiguskantsleri nõunikud tuvastasid Narva politseijaoskonna arestikambrit kontrollides rikkumisi: kambri aknad on kinni kleebitud, mis takistab loomuliku valguse kambrisse pääsu, ka ei ole õiguskantslerile vastuvõetav, et jalutushoovi asemel peavad kinnipeetud jalutama avatud aknaga kambrites.

Hoones on avatud aknaga kambrid, milles lubatakse kinnipeetul viibida päevas tund aega. Tuginedes rahvusvahelisele praktikale, on õiguskantsler seisukohal, et jalutuskambri kasutamine jalutushoovi asemel saab olla üksnes erandjuhtudel kasutatav ajutine lahendus.