Vibuliit soovitab liikumisõpetuse ainekavasse lisada spordiajaloo tunni, see olevat siiani katmata ala – noored ei pruugi teada meie kunagisi olümpiavõitjaid.

Haridusministeeriumi, Tartu ülikooli liikumislabori ja spetsialistide koostöös on valminud liikumisõpetuse kontseptsioon, mis on aluseks uuele liikumisõpetuse ainekavale, mis saadeti mitme spordiala liidule tutvumiseks,

Eesti Vibuliidu juhatuse liikme Aivo Agu teatel pole praegu kooliprogrammis õppeainet, mille raames räägitaks või tutvustataks spordiajalugu. Muusikaõpetuse raames räägitakse muusikaajaloost, kunstiõpetuse tundides kunstiajaloost, kuid spordiajalugu on täiesti katmata ala, seisab Agu pöördumises kultuuriministeeriumi poole.

„Asi on nii hull, et tänapäeva koolinoored teavad veel enam-vähem, kes on Andrus Veerpalu või Kristina Šmigun-Vähi, Erki Noolt või veel vähem Jaan Taltsi (pildil) ei teata,“ seisab tema kirjas kultuuriministeeriumile liikumisõpetuse kontseptsiooni puhul arvamuse küsimisel.