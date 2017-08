Kutser ei salanud, et plakatite eesmärk oli peale teavituskampaania ka tema tuntuse tõstmine, kuna poliitk on 24/7 poliitik. „Poliitikute tegevus on alati valimistele suunatud,“ ütles ta.

„Jah.“ tunnistas Kutser.

„Mida te siis rikkusite?“

(Paus) „Ma ei oska vastata.“

Samuti ei osanud Kutser põhjendada, miks tegi ta spordikompleksi teavituskampaania kohalike valimistega samal aastal, kuigi reklaamimist oleks võinud juba aasta varem alustada. Kutser tunnistas, et täna ta enam sellist plakatit ei teeks. Ta on kõik kulud oma taskust linnakassasse tagasi maksnud.

Pobin tunnistajapingis

Järgmisena astus tunnistajapinki Villu Reiljan, kes üleeile ainsana tunnistas, et osa talle esitatud süüdistusest on õigustatud. Reiljan seletas, et oli nõunik aktsiaseltsis Silikaat Grupp, kus Vello Kunman oli tema ülemus. Pika jutu ja küsimustele vastamise käigus tuli välja lugu, mis sai alguse 2014. aasta suvel, mil Reiljan ja Kunman olid arutanud Keskerakonna 20 000 euroga toetamist. Järgmine sündmus toimus nädal enne jõule, mil Reiljan külastas linnapea Edgar Savisaart. Vahetult enne seda kohtus Reiljan Kunmaniga, kes kurtnud närviliselt ja erutatult, et tema tütre ehitus Sihi tänaval on asjata peatatud ja nõutakse koguni sunniraha. Kunman palus Reiljanil jõuluvisiidile minnes ka tema murest Savisaarele rääkida. „Ma ütlesin, et ma edastan selle info linnapeale. Kunman ütles mulle, et ütle see erakonna toetuse asi ka siis ära, kui sa juba lähed,“ seletas Reiljan.

Reiljan hoidis neid teemasid visiidi ajal siiski enda sõnul eraldi. „Edgar Savisaar ütles, et parteil on ikka raha vaja, mis on loogiline,“ pobises Reiljan kohtu ees nõnda tasasel häälel, et kohtunik palus sekretäril kõrvalruumist kõigile soovijatele kõrvaklapid tuua. Reiljan ise arvas imestunult, et räägib just väga valjusti.

Reiljani sõnul ei puutunud ta erakonna toetamisega rohkem kokku, kuid ehituse teema jäi teda painama. Asja lähemalt uurides avastas Reiljan enda sõnul, et ehituse peatamise põhjus polnud tagakiusamine, vaid tõepoolest sobimatu juurdeehitus.

„Mulle antud info oli täiesti ebaadekvaatne ja eksitasin sellega ka Savisaart,“ tunnistas Reiljan ja lisas, et kõik see võinuks olemata olla.

Nagu oligi oodata, esitas riigiprokurör Evestus taotluse eraldada Villu Reiljani kriminaalasi teistest ning kohus rahuldas Evestuse taotluse kokkuleppemenetluseks. Kokkuleppe sisu pole veel teada ja avalikustatakse siis, kui kohus Reiljanile määratava karistuse kinnitab.

Sahin kapo lindistusel

Istungi jätkudes mindi Edgar Savisaare ja Alexander Kofkini juhtumi tõendite juurde ja kuulati üle kaks pikka lindistust Savisaare ja Kofkini vestlustest. Hillar Tederi kaitsja, vandeadvokaat Aadu Luberg kurtis teisipäevasel istungil, et kohati on salvestuste kvaliteet ülikehv. „Halvimad, mida kuulnud olen,“ nentis ta.

Lindistuses oli tõepoolest kuulda valju kahinat ja taustal mängivat muusikat. Sellest hoolimata olid jutu osad fragmendid arusaadavad. Lindistuste ajal olid mehed ilmselgelt kuskil restoranis, kuna nende vestlust katkestas vahepeal ettekandja.

Esimeses lindistuses algas vestlus reisimise teemal ja sellest, et Savisaar oli just Singapuris käinud. Seejärel jõudsid mehed asja juurde, milleks oli Kofkini renditud äripind Tallinnas Raekoja platsi ääres.

''Ma arvan seda, et siin ei ole muud midagi, kui sinu hea tahe,'' kostis sahina vahelt Kofkini hääl. Ärimees tundis ka huvi, kes rendilepingut ette valmistab ja kas saaks selle teha ikka kümne aasta peale. Seejärel liikus jutt tagasi puhkusereisidele ja Savisaare tervisele.

„Doktori asjus lihtsalt kooskõlastame, millal ma olen Šveitsis, ja teeme selle asja ära,“ kõlas müra vahelt Kofkin.

Savisaar kuulas kohtus lindistusi tõsise ilmega, vesteldes vahepeal oma kaitsja Oliver Nääsiga ja tehes märkmeid pastakaga, mis oli sama roheline nagu Keskerakonna logo.

Otseblogid ja sülearvutid istungil keelatud!

Alexander Kofkini kaitsja, advokaat Aivar Pilv seadis eilsel istungil küsimärgi alla meedias avaldatavate otseblogide seaduslikkuse, kuna see võib rikkuda ausa kohtupidamise põhimõtet. Nimelt ei tohiks süüdistatavate tunnistused sõna-sõnalt avalikud olla, kuna võivad mõjutada veel üle kuulamata tunnistajaid.

„Kas see on normaalne, et protokolli asendab meil blogi? Kontekstis, et kõik, mis kajastatakse kohtusaalis, avalikustatakse otseblogides. Taotlen, et kohtuistungi kajastamist blogina ei lubataks. Praegu võib mitme väljaande kodulehelt peaaegu minuti täpsusega lugeda, mis istungil toimub,“ põhjendas Pilv oma taotlust, lisades, et selle eesmärk ei ole kindlasti avalikkuse juurdepääsu piiramine.

Riigiprokurör Steven-Hristo Evestus vaidles taotlusele vastu väitega, et tema praktikas on probleeme tekkinud just ümberjutustamisega.