Jeemeni ranniku lähedal lükkasid inimsmugeldajad merre 120 Somaalia ja Etioopia migranti, kellest uppus poolsada.

Ellujääjad rääkisid, et smugeldajad lükkasid nad merre nähes kaldal võimuesindajaid, teatas Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) Jeemeni esindaja Laurent de Boeck, vahendas rte.ie. "Nad rääkisid meile veel, et smugeldaja naasis Somaaliasse oma äri jätkama ning võttis pardale uued migrandid, et tuua nad sama marsruuti mööda Jeemenisse."

IOMi meeskond leidis Shabwa provintsis Adeni lahe kaldal 29 umbes 16aastase migrandi hauad.