Metalliotsijatega ringi käinud mehed leidsid suvepealinna rannaliivast piduliste ja päevitajate poolt ära kaotatud euromünte rohkem kui saja euro eest. Ka tuli välja hulk ehteid.

Weekend festivali korraldajad panevad 75 000 külastaja pealt taskusse ilmselt priske kopika, kuid pisikeset kasumist ei jää ilma ka aktiivsed linlased. Kert sõitis pärast Weekend festivali Pärnusse isale külla ja otsustas ka oma metallidetektori kaasa haarata. Pärnu rannas pakiti parasjagu kokku Weekend festivali lavasid ja piirdeaedu.

AARETESAAR: Kerdi metalliotsija puhkab Weekend festivali kunstpalmi najal. (Erakogu)

„Sõber saatis mulle sõnumi, et rannaala on vaba ja ma lendasin sinna kiirelt kohale,“ räägib Kert. „Jõudsin esimesena pealava ette.“ Noormees mõtles, et ju peohoos rahvas midagi ikka taskust mööda on pannud. „Algul arvasin, et ei tule seal otsimisest midagi välja, sest pärast festivali korrastab randa traktor, mis liiva läbi sõelub. Seetõttu uskusin, et tõenäosus midagi leida on väike,“ tunnistab ta.