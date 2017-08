"Armas inimene oli – ta jättis meile palju head ja ilusat," ütleb Mark Soosaar täna surnud Malle Leisi mälestuseks. „Ma mäletan, et olin 1968. aastal armunud tema maali, mis rippus kunstigaleriis – punased lilled kollasel taustal. Seda maali nähes tajusin, et uus ajastu on alanud."

Malle Leis kuulub kunstnike põlvkonda, kelle varane lapsepõlv jäi sõjaaega ning kes käis koolis Stalini karmi käe valitsuse ajal. Meie kunsti tõid selle põlvkonna kunstnikud aga nakatava elurõõmu ja vabaduse hõngu, nihutades kardinaalselt lubatavuse piire, astudes julgelt üle seni kehtinud reeglitest ja tabudest.

Mark Soosaar (Stanislav Moškov)

Helge ja elurõõmsa käekirjaga, kuid väheke mässumeelse kunstnikuna mäletab Malle Leisi ka filmimees Mark Soosaar. "See maal punaste lilledega ei olnud nagu tavaline pilt, mille raamid on seinte ja põrandaga paralleelselt, vaid oli 45kraadise nurga all. Ma olin ise tollal alles Moskva ülikooli kolmanda kursuse tudeng ja Eesti kunstist väga palju ei teadnud. Aga seda maali nähes tajusin, et uus ajastu on alanud," sõnab Soosaar. "Ühtlasi on see pilt minu esimene mälestus Mallest. Kasutasin seda maali ka oma filmis Toivo Kurmetist (ansambli Virmalised rajaja – toim) ja nüüd on nii, et kui ma kuulen Kurmeti muusikat, meenub mulle see pilt, ning kui ma vaatan Malle pilte, hakkab kõlama Kurmeti muusika."