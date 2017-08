Tarbijakaitseameti eesmärk on vastutustundliku ja usaldusväärse tarbimiskeskkonna loomine. Samas ei lase amet ennast häirida vastustundliku ja usaldusväärse märgistuse puudumisest tootepakenditel, mis pole kooskõlas tarbijate ootustega kodumaisele toidule.

Tarbijakaitseameti seisukohast ei ole importtoorainest toidutoodetele rahvusvärvides lipumärgi paigutamine eksitav kauplemisvõte. Olgugi et 73,6% tarbijatest mõistab lipumärgi kasutamist sellisel kujul kui reklaami kodumaisest toorainest tootele. Ameti arvates ei ole selline märk tootel reklaam, vaid lipumärk täiendab seadusest tulenevat märgistamisalast teavet. Muidugi ei saa enamik tarbijaid aru, milleks on vaja toodetele lisateavet just sellisel kujul – see tekitab vaid segadust.

Asi on lihtsaimast lihtsam: selle märgiga reklaamivad toiduainetööstused ka importtoorainest toote kodumaist päritolu, mis on ka juriidiliselt korrektne ehk – jokk. Tavaline tarbija ei tea toidutoodete kvaliteedimärkide tähendust, mida on üle 35. Kuid enamik tarbijaid teab, mis tooret kasvatatakse Eesti põldudel ja farmides, ning samuti teatakse, et sini-must-valge värvikombinatsioon on meie rahvusvärvid ja selge märk kodumaisest. Eesti uuringukeskuse uuringu „Kuidas tarbijad mõistavad sinimustvalge lipumärgi kasutamist toidutoodetel“ järgi teadis vaid 13% Eesti elanikest, et lipumärgiga toodetes võib olla ka importtooret. 77,6% küsitletutest pidas oluliseks või väga oluliseks, et lipumärgiga toode on kodumaisest toorainest.