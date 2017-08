Olgugi et kohtuprotsess Edgar Savisaare üle on vaevalt alanud, saab seda kõhklemata ajalooliseks pidada – oma jälje jätab mahukas protsess nii kohtudokumentidest nimeliselt läbikäinud isikutele kui ka sellele, kuidas mõistame poliitika ja ärimaailma läbipõimitust ning võimu teostamise ja kuritarvitamise piiri.

Ametist tagandatud linnapead ja pikaaegset Keskerakonna juhti süüdistatakse korduvas altkäemaksu võtmises, rahapesus ja Tallinna linna vara ebaseaduslikus omastamises, mitut ettevõtjat aga pistise andmises. Võimalikest motiividest kõneles riigiprokurör avakõnes: „Tallinna linnapea, mitme temaga ametialaselt seotud isiku ja tema juhitud erakonna eesmärk on varasemalt olnud vahenditest sõltumatult võimul olemine ja seal püsimine, mis omakorda on viinud kuritegelike käitumismustriteni.“ Millised need käitumismustrid väidetavalt olid, kuuleme edaspidi enam kui saja tunnistaja suust. Kui mitte muud, siis esimeste tunnistajate – endise Põhja-Tallinna linnaosa vanema asetäitja Priit Kutseri ja endise poliitiku ja ettevõtja Villu Reiljani – ütlused kinnitavad, et erakonna rahahäda just valimiste eel on igal juhul soodne pinnas, et teha parteijuhtidele pakkumisi, millest pea võimatu keelduda. Nagu on mõnel asjaosalisel võimatu keelduda koostööst prokuratuuriga, et ise kergema karistusega pääseda. Nii päästab Villu Reiljanit vangiminekust kokkuleppemenetlus. Kui kaalukaks tõendiks Savisaare vastu tema tunnistus osutub, selgub arvatavasti hiljem.

Selles valguses pole kohtualuse Edgar Savisaare kandideerimine tänavu kohalikel valimistel vastuoluline samm aga ainult selle poolest, et teeb raskeks tema tegeliku tervisliku seisundi hindamise – kohtu alla andmiseks olevat Savisaar liiga põdur, kandideerimiseks aga mitte. Küsimusi, kui mitte kahtlusi tekitab seegi, et valimistele minnakse vastu Keskerakonnast eraldi valimisliiduga, mille võimalikest rahaallikatest pole avalikkusel aimugi. Olgugi, et ustavaid valijaid võib olla tunduvalt lihtsam veenda kui kohut, et Savisaar tõepoolest on alati olnud ja jääb puhtaks kui prillikivi.