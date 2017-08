„Mehed kardavad nagu jänesed, aga pole ju kombeks seda välja näidata. Mäletan, et kui sain 30, siis oli mul tohutu kriis – nüüd on vanadus käes,“ tunnistab täna 50. sünnipäeva tähistav multitalent Mart Sander, et ka mehed kardavad vananemist.

Mart meenutab, et põdes kolmekümneseks saamist juba päris pikalt ette ja tegi selleks puhuks lausa mitu pidu. „Kolm kuud enne tegin peo „Veel 100 päeva noorust“, siis „Veel kuu noorust“ ja 10. augustil peo „Hüvasti, noorus!“. Olin täitsa kindel, et kui 30 kukub, siis on noorus läbi,“ räägib ta ja tõdeb, et tegelikult nii ilmselt oligi. „Aga mis siis? Tuli välja, et ka nii-öelda post-nooruses saab edasi elada.“