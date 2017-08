"Suvestuudios" käis külas Männiste Perebänd ja vestluses selgus, et muidu on nad ongi perekond Männiste, aga rollis olles Männiste Perebänd. Koos musitseeritakse juba kümme aastat. Kolme bändiliiget ehk isa Kaupot, tütart Meritit ja poeg Märtenit, nende laule teatakse kogu Eestis ja bändi kutsutakse mitmele poole esinema.

Mida aga tähendab perele muusika tegemine — on see osa pereelust, hobi või juba professionalism?

Pereisa Kaupo ütleb selgituseks: "See on töö ja hobi käsikäes, kuidagi on see nii välja kujunenud. Muusikat oleme teinud varemgi, aga perebändina 10 aastat."Hiljuti 15-aastaseks saanud Märten lõpetas just muusikakeskkooli põhikooli osa, 21-aastane Merit õpib muusika- ja teatriakadeemias, isa Kaupo aga ütleb tagasihoidlikult, et tema haridustee pole nii särav. "Ega ma pole lapsi vägisi muusika tegema sundinud, aga on näha, et nad on musikaalsed ja kuritegu oleks seda arendamata jätta," ütleb isa, lisades, et on lapsi igati oma annete teostamises toetanud.