Õhtulehe menukas veebisaates "Tere, teile on Telegram!" külas käinud jurist ja poliitikategelane Jevgeni Krištafovitš on alustanud tööd noorte juutuuberite harimise teemal. Tulipunktis on teemad, kuidas suhelda õiguskaitseorganitega.

Kõige universaalsem põhjendus on see, et te soovite kontrollida haldustoimingu seaduslikkust. Kui te karjute, vehite kätega, solvate politsei peadirektori vanavanaema, siis see on šabloonkäitumine. Selleks on iga politseinik valmis ja teab kuidas reageerida. See annab talle kindluse ja tegevusvabadust juurde. Kui te aga soovite iga sammu protokollimist, filmite kõiki toiminguid ning esitate täpsustavaid küsimusi ja fikseerite vastuseid, siis see mõjub politseiametniklule distsiplineerivalt.

Jätke meelde: küsitlemise korral on teil õigus anda seletusi kirjalikult ja omakäeliselt.

Vaata täpsemalt videost!