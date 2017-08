FBI korraldas USA presidendi Donald Trumpi valmiskampaania endise juhi Paul Manaforti Virginia kodus läbiotsimise.

FBI agendid on öelnud, et nad konfiskeerisid 26. juuli materjalid, s.o. päev pärast seda, kui Manafort kohtus vabatahtlikult USA senati luurekomiteega, vahendas BBC USA meediat.

Paul Manafort taandus Trumpi kampaaniast seoses küsimustega tema välissidemete osas.

FBI-l on käsil mitu uurimist seoses väidetava Venemaa sekkumisega eelmise aasta presidendivalimistesse.

FBI uurimist juhtiv Robert Mueller lahkus Manaforti kodust "mitmesuguste dokumentidega", kirjutas Washington Post.