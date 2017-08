Juba eelseisval nädalavahetusel leiab Käsmus aset kümnes põhjamaise muusika festival Viru Folk, mis on tänavu pühendatud Soome riigi 100. sünnipäevale. Kõrvuti põhjanaabritest külalistega esinevad ka paljud tuntud Eesti muusikud, kelle hulgas on ka hiljuti plaadifirmaga Universal Music Baltics lepingu allkirjastanud ansambli Miljardid eestvedaja Marten Kuningas, kes esineb laupäeval kell 12.30 Käsmu kirikus koos tuntud muusiku Henry Laksiga. Lavale aga astub mitte lihtsalt laulja Marten, vaid isa Marten Kuningas, sest 18. juunil nägi esimest korda ilmavalgust tema väike prints Teodor. Kõigepealt suured õnnitlused perelisa puhul. Kuidas te ennast uues rollis tunnete?

Aitäh! Täitsa loomulik tunne, ausalt öeldes isegi loomulikum, kui ükski muu roll, milles olnud olen. Pere on üks tore üksus. Teodor on toonud palju rõõmu ja ka teatavat rutiini, mis iseenesest minu loomusega sobib.

Olete pärit Käsmust, milline oli teie enda lapsepõlv ja kas poeg saab ka nautida lapsepõlve sellel kaunil poolsaarel?

Minu vanaema ja tema vanemad on Käsmust. Mina ise olen üles kasvanud Tallinnas Lasnamäel, millest on mul vaid soojad mälestused. Elu Lasnamäel oli seiklusterohke: turnimised paeseintel, uitamised Tondirabas, kondamised kaugetes hoovides... Mul on väga hea meel, et mu poeg saab Käsmus sirguda. Siin on külluslikult huvitavaid radu, kive ja randu, mida uurida. See poolsaar on tõesti äärmiselt kauni loodusega.



Millal jõudis teie ellu muusika ja kas Käsmu poolsaarel on selles olnud suur roll mängida, näiteks on mõni kindel koht andnud inspiratsiooni loominguks?

Muusika jõudis minu ellu läbi vanema venna. Võtsin üle kõik tema muusikalised eeskujud ja katsetused. Ta on väga tugev lugudekirjutaja. Tema musikaalsus oli minu jaoks normiks. Käsmu rahvamajas on 2014. aastal salvestatud minu teine sooloplaat "Praktiline mees". Enamik vokaaliridu laulsin hurtsikus, kus meie pere 15 aastat suvitas.

Kui vana te olite, kui Viru Folki esimest korda Käsmus korraldati ja millised on esimesed mälestused?

Üheksa aastat tagasi olin ma 22-aastane. Igal aastal on meie maja olnud rahvast täis ning hoovis telkinud sõbrad-tuttavad. Kas juba siis, Viru Folgi algusaastatel, oskasite mõelda, et ühel päeval seisate ka ise laval?

Lavakogemus oli mul siis juba olemas, kuna esinesin tihti oma tollase bändi Leegitseva Sidruniga, aga Viru Folgi peale ei mõelnud küll kordagi.

Mille järgi valite Henry Laksiga repertuaari selle aasta Viru Folgile?

Valime sellised laulud, mis üksteist toetavad. Ma ei ole kunagi kellegagi niiviisi koos kordamööda lugusid mänginud. See saab olema põnev kogemus. Kas mõte esineda Viru Folgil Henry Laksiga koos on kuidagi seotud lendorava päästekampaaniaga?

Kaudselt. Laulame tõepoolest koos lugu lendoravast, kelle kadumine viitab inimese vastutustundetule suhtumisele loodusesse. Sellest koostööst selgus, et meie hääled ja mõttemaailmad klapivad hästi. Koosesinemise mõtte käis aga välja Viru Folgi korraldaja Peep Veedla ja mul on hea meel, et ta seda tegi, sest ise oleme me oma tegemistega nii hõivatud, et poleks võib-olla selle võimaluse juurde jõudnud. Kindlasti pole välistatud ka edasine koostöö.