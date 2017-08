On naisi, kes on mõeldud harmooniliseks suhteks ja abieluks...

Abielludes mõtlevad kõik, et koos elatakse igavesti, kuid ometigi asub sageli head suhet rikkuma just isiksute konflikt - kes me oleme ja mida me mõtleme, kirjutab Your Tango. Selles kõiges mängib väga suurt rolli meie sodiaagimärk!

Mõni naine on justkui abikaasaks mõeldud, kuid mõni teine jääb ja tahabki üksi elada. Millise sodiaagimärgi all sündinud naised sobivad abikaasadeks?

On naisi, kellele see üldse ei sobi...

Järjestame sodiaagimärgid üles - kelles on peidus hea abikaasa?

1. Vähk

Otsid lojaalsust ja stabiilset suhet - ideaalne valik on naine, kes selle sodiaagimärgi all sündinud. Vähk armastab perekonda ja abielus olemist. Vähk hoiab liitu ega valeta oma partnerile. Ta on nagu hunt - valib paarilise terveks eluks. Parim naine abieluks!

2. Kalad

Kalade sodiaagimärgist naised on eriti andekad ja andjad armastuses. nad ei hoia end tagasi, et sind õnnelikuks teha. Nad on loovad, lojaalsed ja intelligentsed.

3. Kaalud

Dünaamilised mõtlejad ja teevad plaane pikalt ette. See inspireerib neid ja pakub meeldivat erutust ka sulle. See naine armastab seksi, romantikat ja on valmis eksperimenteerima. Seda naist ei pea kartma, sest eelistab saada oma tahtmist läbi headuse, mitte läbi manipulatsioonide.

4. Sõnn

Võid kogeda võitlust ja vaidlusi Sõnnist naisega, kuid tegelikult heasüdamlik Sõnn võib kõige selle stimuleerida teie suhet just väga positiivselt. Sõnni sodiaagimärgis naine on väga intelligentne, mistõttu ei ole kõik temaga vaid füüsilisel tasandil hea. Et kehaliselt head klappi saada - teie mõistus peab samuti leida ühisuse. Naisena on ta kindel ja lojaalne. Lastele väga hea ema.

5. Veevalaja

Veevalajast naine on tugev ja iseseisev. Kui ta ei ela hetkel just enda mõtetesse sulgunult, siis on ta väga meeldiv ja suhtele anda sooviv partner. Ainus, mille eest pead hoiduma - igavus. Veevalaja naine ei kannata ega tolereeri igavust suhtes. Need naised on targad ja teravad - sa pead suutma nendega sammu hoida.

6. Kaljukits

Pere, äri ja laste eest hoolitsemine on päris karm, kuid seda kõike teha ja hoida ja õnnelikku abielu - ainult Kaljukitsest naine suudab seda. Kui abiellud kaljukitsest naisega, siis abiellud korra ja graafikute sisse. Ta on väga organiseeritud naine, kuigi voodis hullates on ta tõeline saatan!

7. Kaksikud

Nimekiri hakkab jõudma nende sodiaagimräkideni, kes ehk abikaasana ei ole kõige paremad valikud, aga... Kaksikud on armastavad ja toetavad individuaalid. Kõike seda ajani, mil tema huvid muutuvad. Kaksikutest naised on ilusad, kuid tema lojaalsus ja kirg võib pöörduda. On tal ju ka teine külg... See ei pruugi sulle aga sugugi meeldida.

8. Skorpion

Mitte kõige halvem valik elukaaslaseks. Skorpionist naine toob sinus parima esile. Teil peavad olema tugevad seisukohad, sest see naine nõuab teilt palju - rohkem kui ehk anda suudate!

Ta näitab sulle su potentsiaali, annab võime elevalt midagi oodata. Seksi pakub ta ärevust ja külmavärinaid.

9. Neitsi

Tal on kindel arusaam -mis o nõige, mis vale. See ei pruugi aga mehele sugugi sobida. Sageli on parim Neitsist naisega lihtsalt nõustuda. Et tunda tema armastust ja imetlust - õpi teda lõbustama ja temaga nõustuma.

10. Lõvi

Lõvist pruut annab endast kõik, kui tasub ettevaatlik olla tema tujude ja tujukusega. Kui ta ei saa oma tahtmist, siis kehtib tema puhul väljend - sa teed haiget ainult neile, keda armastad!

11. Jäär

Jäära naised on kuulsusrikkad, ilusad ja imelised. Neisse on väga lihtne armuda. Ta on enesekindel ja võimekas. Naisena on ta lojaalne, kuid ta ootab selle lojaalsuse eest ka midagi vastu. Kauplemiseks mehel selles suhtes ruumi ei ole, sest muidu jätab Jäär mehe teise pärast maha. See tuli ja kirg, mis muudab Jäärast naise imeliseks - see sama tuli võib tuua ka pettumust...

12. Ambur