Pisikesed probleemid ei näi suurtena, kuid need on piisavalt mõjusad, et sinu suhet aeglaselt mürgitada, kirjutab Your Tango.

Kui oled suhtes, siis püüad tõenäoliselt teha kõike, et teil oleks hea koos olla. Enamus meist ei tahaks oma suhet saboteerida. Ometigi on väga lihtne langeda harjumuste küüsi, mis asuvad aeglaselt ja järjekindlalt su suhet hävitama.

Mõnikord ei anna tööasjade ja meili kontrollimisega oodata, aga pidevalt ja regulaarselt ei ole sul vaja oma telefoni külge kleebitud olla. Kui kallimaga midagi räägite, siis kumbki ei kasuta teist oma telefoni.

2. Teed avalikult nalju oma partneri kulul

Sa tead kõige paremini oma kaaslase ebakindlust mingites asjades, mille üle ühiselt võite nalja heita, kuid seltskonnas... Sa ei tohiks seda teha!

3. Pead arvestust

Kas pead peas arvestust, et kes, millega ja kunas eksis? Kas sind ajab marru, et sina pesed pidevalt pesu ja nõusid? Tahaksid kallimale teha etteheite. Oled kindel, et tema sinu jaoks kunagi nõusid ei pese ja pesumasinat käima ei lükka? Või aitab ta mõne muu kodutööga?

4. Oled passiivne-agressiivne

See on kindel tee suhte surmani. See halvab teie omavahelist suhtlust ja muudab mõlemad osapooled õnnetuks. Kõikuma võib lüüa teie või kaaslase enesekindlus ja esile kerkib ebakindlus, varasemad tagasilöögid.

5. Alustad tüli tekstisõnumi tõttu

Tekstisõnumid on nii mitmeti tõlgendatavad, et selle üle vaidlemine toob esile hoopis teised teemad. Lõpuks ongi ainult üks suur segadus ja tüli. Lisaks on suur valik emotsioone kirjeldavaid emotikone, mis võivad samuti segadust lisada.

6. Kritiseerid kallima perekonda

Sul on õigus oma arvamusele, mis tõenäoliselt ei tule selgest taevast, aga pidevalt oma ämma maha teha... Kas seda on ikka vaja? Proovi olla diplomaatiline ja mõtle, mida tunneksid sina, kui su kallim sinu perekonda ja lähedasi kritiseeriks.

7. Sa ei näita kallimale regulaarselt, et teda armastad