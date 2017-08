Täna kirjutasime, et vene miljardär Roman Abramovitš lahutab oma kümme aastat kestnud abielu ning lahkuminek läheb arvatavasti mehele päris kalliks maksma. Välismeedias spekuleeriake koguni, et venelase lahutus saab olema üks kallimaid kogu maailma ajaloos. Millised lahutused on aga siiani kõige kulukamad olnud?

Alec Wildenstein ja Jocelyn Perisse (Vidapress)

Alec Wildenstein ja Jocelyn Perisse: lahutus maksis hinnanguliselt 2,5 miljardit dollarit (1997)

Alec Wildenstein päris miljardeid oma kuulsalt kunstnikukaupmeestest perekonnalt. Kui ta naine, kassnaisena tuntud Jocelyn Wildenstein sattus peale Alecile, kes parajasti oma 19-aastase salajase armukesega voodis möllas, otsustas naine abielu lõpetada. Naine sai lahutuse eest 2,5 miljardit dollarit ning sellele järgnevad 13 aastat laekus ta kontole 100 miljonit dollarit aastas.

Rupert Murdoch ja Wendi Deng (Vidapress)