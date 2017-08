Maailma entsüklopeedia (World Book Encyclopedia) andmetel ei teadnud enne 19. sajandit mitte keegi, et dinosaurused oleksid eksisteerinud. 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi algul avastati tohutul hulgal dinosauruste fossiile ja säilmeid. Miks hakkas inimene järsku selliseid avastusi tegema? Mitte ükski hõim, kultuur ega maa polnud mitte kunagi varem avastanud dinosauruste säilmeid ja järsku hakati neid leidma kõikjal maailmas. Tuleb välja, et väidetavalt on Põhja-Ameerikas, Lõuna-Ameerikas, Euroopas, Aasias, Aafrikas ja kõikjal mujal leitud suuri kogused dinosauruste fossiile, mida varasemalt keegi näinud polnud. Kõik need piirkonnad olid olnud asustatud ja uuritud juba tuhandeid aastaid, kuid keegi polnud leidnud mitte ühtegi dinosauruste fossiili? Paljud väidavad, et kuna dinosauruste fossiilid on radiomeetriliselt dateeritud kümneid miljoneid aastaid vanaks, on nende ehtsus seega tõestatud. On aga fakt, et meetod, mida kasutatakse dinosauruste fossiilide vanuse määramiseks, ei uuri fossiili ennast vaid fosiili ümber asuvaid kive. Enamus fossiile leitakse maapinna lähedalt ja kui mõni tänapäeva loom seal sureks, siis kindlasti leiduks paleontolooge, kes määraks tema vanuseks sama, mis lähedal asuvatel kividel.

Dr Margaret J Helder kirjutab oma raamatus „Completing The Picture” järgmist: „Vanasti avaldas radiomeetria potentsiaal teadlastele väga suurt muljet, sest

mõnede kivide vanust suudeti tuvastada üllatava täpsusega. Nad ei tunne

enam nii. Kuna mitmed arvutused on andnud tulemusteks liiga noore või

liiga vana võrreldes sellega, milliseid tulemusi nad ootasid, on teadlased

nüüd tunnistanud, et vanuse määramise protsessides on palju rohkem

ebatäpsust, kui nad varem oleksid arvanud.

Avalikkus ei tea praktiliselt mitte midagi sellest, et teadlastel on kivimite vanuse määramisel palju segadust ja ebakindlust. Enamus inimesed on arvamusel, et paljud kivid on väga vanad ja eksisteerib tehnoloogia, mis võimaldab täpselt ära

määratleda nende vanuse. Teadlased on aga üha enam aru saanud, et

arvutused, mida masin teeb, ei pruugi öelda meile mitte midagi kivi

tegeliku vanuse kohta.”

„Ahvinimeste” fossiile hakati avastama samal ajal kui dinosauruste fossiile



Evolutsionistid räägivad, et inimene arenes välja ahvisarnasest olendist.

Kokku on registreeritud ca 6500 erinevat ahviliiki ja enamus neist on

välja surnud. Nende välja surnud ahvide pealuud on andnud

evolutsionääridele suured abivahendid oma kujutlusvõimete

praktiseerimiseks. Reastades need pealuud väiksematest suuremaks ja

lisades nende vahele kadunud inimrasside koljusid, on evolutsionäärid

välja käinud stsenaariumi inimevolutsioonist.



Selle stsenaariumi kõige tähtsam roll on antud välja surnud ahviliigile

nimega Australopiteekus (tõlkes „lõunaahv”), mille esimene fossiil

avastati aastal 1925 paleontoloog Raymond Darti poolt. Sellest ajast peale

väidavad evolutsionäärid, et too ahviliik oli inimese sarnane. Kui aga

võrrelda australopiteekuse ja šimpansi skelette, siis ei ole nende vahel

märgata mitte mingisugust erinevust. Maailmakuulsad anatoomid lord Solly

Zuckerman ja professor Charles Oxnard on seda kinnitanud, olles uurinud

Australopiteekuse fossiile 15 aastat ja jõudnud järeldusele, et tegemist

oli tavalise šimpansi ja orangutangi fossiilidega, kes kindlasti ei käinud

kahel jalal.



Evolutsionääride ainukeseks kaitseks kõigi nende teaduslike faktide vastu on propaganda.