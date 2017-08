Kuni 30 kraadini ulatuv õhutemperatuur toob nädalavahetusel endaga äikese ja vihmasaju, teatab ilmateenistus.

Reedel suundub madalrõhkkond edasi üle Lapimaa Koola poolsaarele ja meil tugevneb kõrgrõhkkonna mõju. Suuremal osal muutub taevas selgemaks ja ilm on sajuta, üksnes öö hakul Kagu-Eestis on hoovihma võimalus. Tuul puhub läänekaarest ja on öö hakul Soome lahe ääres veel puhanguline, hommikuks nõrgeneb ja päev on rahulik, õhtupoolikul pöördub lõunakaarde. Õhutemperatuur on öösel 11-16, päeval 22-25, vaid rannikul jääb piiriks 20 kraadi.

Laupäeva öö on kõrgrõhkkonna servas sajuta ja laialdaselt selge taevaga. Kagutuul on nõrk, hommikul saartel veidi tugevneb. Õhutemperatuur on 12-16, rannikul kuni 18 kraadi. Päeval kõrgrõhkkond taganeb Venemaa poole ja üle Skandinaavia laieneb madalrõhkkonna serv. Kahe rõhuala piirimail kannab tugevnev lõunavool meile väga sooja õhumassi ning õhutemperatuur tõuseb üle 25 kraadi, Lõuna-Eestis 30 kraadi ümbrusse. Läänemerele liikuv madalrõhulohk lisab õhtupoolseks ajaks niiskust ja muudab atmosfääri ebapüsivaks. Hoovihma ja äikeseoht on suur eelkõige õhtul, aga seda laiguti, sest sajud kõikjale ei ulatu. Tuul tugevneb, puhub kagust ja lõunast, õhtul pöördub Lääne-Eestis edelasse.

Pühapäeval liigub võrdlemisi aktiivne madalrõhkkond Norra looderannikule, laieneb servaga üle Skandinaavia ja Soome. Läänemere ümbruses pöördub õhuvool edelasse ja lükkab ööga kuumuse Venemaale. Õhumassi vahetusega kaasnevad sajuhood ja äike võivad mõnel pool tugevad olla. Tuul pöördub edelasse ja on tugev. Õhutemperatuur on 15-19 kraadi. Päeval on Lääne-Eesti suurema sajuta, ida pool püsib hoovihma ja äikese võimalus. Puhub tugev edela- ja läänetuul. Õhutemperatuur on 19-22 kraadi.