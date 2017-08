Hiti „Nothing Compares 2U“ laulja Sinéad O’Connor postitas eelmisel nädalal Facebooki video, milles paljastas, et tal on vaimse tervisega suuri probleeme ning et ta kaalub enesetappu.

Aastaid depressiooniga võidelnud Sinéad O’Connor postitas hiljuti Facebooki murettekitava video, kus rääkis, et on väga üksik ja tunneb end suitsiidselt. Täna kinnitati naise fännidele, et temaga on kõik korras.

„Ma olen täiesti üksi. Mu elus ei ole mitte kedagi peale mu arsti ja psühhiaatri, kes on kõige armsam mees maailmas ja kes ütleb, et ma olen ta kangelane ning see on ainuke asi, mis mind praegu elus hoiab,“ rääkis O’Connor videos.

Video jättis paljud fännid muretsema, et ehk kavatseb naine tõepoolest endale käe külge panna. Kuid täna postitati laulja Facebooki, eeldatavasti naise sõbra poolt, uus postitus, milles kinnitati, et naisega on kõik korras ja et naine pole enam suitsiidne.

„Tere kõigile. Ma postitan Sineadi soovil, et anda kõigile, kes teda armastavad teada, et ta on väljaspool ohtu ja ta ei ole enam suitsiidne. Ta on ümbritsetud armastusest ja saab parimat abi. Ta palus, et seda postitataks, sest ta teab, et te kõik muretsete ta pärast. Ma ei vasta ühelegi küsimusele, seega palun mõistke. Ma loodan, et see pakub lohutust neile, kes mures olid,“ seisis laulja suhtlusvõrgustiku postituses.

Ka politsei käis motellis, kus O’Connor peatub, teda otsimas, et kontrollida, kas temaga on ikka kõik hästi. Kahjuks ei olnud laulja tol hetkel oma toas. Naine on nüüdseks juba motellist lahkunud ning hetkel on teadmata, kus ta asub.