Altkäemaksu andmises süüdistatava Alexander Kofkini kaitsja vandeadvokaat Aivar Pilv tuli tänasel Edgar Savisaare kohtuprotsessil välja jõulise taotlusega: keelata ära ajakirjanikel kohtusaalis otseblogide pidamine. Hoolimata sellest, et riigiprokurör Steven-Hristo Evestus leidis, et otseblogimine ühtegi seadust ei riku, otsustas kohtunik Pilve taotluse rahuldada. Täna jätkuv Edgar Savisaare kohtuprotsess sai Eesti ajakirjanduse jaoks ootamatu pöörde, kui kohtunik Anne Rebane rahuldas Kofkini kaitsja taotluse keelata ära ajakirjanikel kohtusaalist otseblogide pidamine. See tähendab ühtlasi ka seda, et sülearvuti kasutamine on nüüd keelatud ning ajakirjanikud võivad märkmeid teha vaid paberile. ''Ma ei taha piirata avalikku juurdepääsu, aga peaks olema reegel. Kas see on normaalne, et protokolli asendab meil blogi? Kontekstis, et kõik mis kajastakse kohtusaalis avalikustatakse otseblogides. Ma saan aru, et on infotehnoloogiaühiskond. Mina taotlen, et kohtuistngi kajastamist blogina ei lubataks.Praegu võib mitme väljaande kodulehelt seda lugeda, mis istungil toimub," põhjendas Aivar Pilv kohtusaalis oma taotlust.

Edgar Savisaare kaitsja Oliver Nääs ei soovinud antud teemat kommenteerida. Riigiprokurör Steven-Hristo Evestus leidis aga, et otseblogimine ühtegi seadust ei riku. "See on okei, kui meid saadab avalik huvi. Ma ei usu et need blogid kestavad lõpuni välja. See, et avalikkus on jälgib säärast huvi all olevat kriminaalasja, on normaalne," ütles kohutsaalis Evestus.

Minu praktikas on ümber jutustamine on tekitanud probleeme, seega see, et minu eilne kõne oli meedias, pole probleem. Esimese ja teise kohtuastme avalike suhete teenistuse juht Janar Filippov ütleb, et ta oskab teemat täpsemalt kommenteerida alles pärast kohtunikuga rääkimist, ent viitab artiklile, milles advokatuuri aseesimees otseblogide teemat kommenteerib. „Kui tunnistaja kuuleb või loeb enne ise kohtus ütluste andmist seda, mida asja kohta räägivad teised isikud, siis kahandab see tunnistaja võimet neutraalselt ja moonutusteta kirjeldada enda poolt tajutut ning järelikult ka tunnistaja ütluste usaldusväärsust,“ ütles mullu Postimehele antud intervjuus advokatuuri aseesimees Jaanus Tehver. Tänane istung algas Villu Reiljani ja Priit Kutseri ütlustega. Reiljan on süüalustest ainus, kes tunnistas, et temale esitatud süüdistused on osaliselt põhjendatud. Reiljan peab prokuratuuriga läbirääkimisi.