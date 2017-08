Tänavu suvel avas endine esileedi Evelin Ilves Hiiumaal restorani ROOG, mis Evelini sõnul on talle ohtralt väljakutseid esitanud ning andnud palju kasulikke kogemusi. Ent suurelt välja reklaamitud restorani toitudega ei ole aga kliendid sugugi rahul.

Möödunud nädalal avaldas Publik uudise, et Evelin Ilves kustutab Facebooki fännilehelt klientide negatiivset tagasisidet. Ent Evelin Ilves süüd omaks ei võtnud ning mõne aja pärast oli ka kommentaar tagasi. Küll aga on teada, et lehe moderaatoril on vabad käed hinnaguid peita ja siis taas nähtavaks muuta, kui selleks soovi on, vahendas Publik.

Negatiivseid kommentaare Evelini restorani kohta on aga lisandunud veelgi: