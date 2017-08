Haridusminister Mailis Reps ütles noorte valijate teemalisel pressikonverentsil, et poliitikud võivad debatte koolides korraldada siis, kui esindatud on kõik osapooled. „Me julgustame poliitilist vestlust, kuid need ei tohi olla kallutatud.“

Reps lisab, et neutraalsuse tagamiseks ei tohi koolides toimuda aktiivset poliitilist kampaaniat, ei tohi jagada voldikuid kandidaatide kohta jne. „Juhul kui koolis korraldatakse debatt, peab see olema avatud kõigile osapooltele. Kui kõik erakonnad pole esindatud, ei tohiks debatti läbi viia.“

Kõik debatid peavad koolides toimuma koolivälisel ajal. „Kui kool soovib oma ruumides korraldada poliitilist üritust, peab see aset leidma pärast tundide lõppu. Või siis vabadel päevadel, näiteks nädalavahetustel.“