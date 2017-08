Haridusminister Mailis Reps ütles noorte valijate teemalisel pressikonverentsil, et poliitikud võivad debatte koolides korraldada siis, kui esindatud on kõik osapooled. „Me julgustame poliitilist vestlust, kuid need ei tohi olla kallutatud.“

Kuna kohalikel valimistel osalevad sel aastal esimest korda ka 16- ja 17-aastased, võib oodata kandidaatide tunglemist koolide ümber. Neutraalsuse tagamiseks ei tohi koolides toimuda aktiivset poliitilist kampaaniat, ei tohi jagada voldikuid kandidaatide kohta ega meeneid. Kui kool soovib oma ruumides korraldada poliitilist üritust, peab see aset leidma pärast tundide lõppu. Või nädalavahetustel.

Samas peaks koolis noortele aktiivselt valimisi tutvustama. Kool peaks kutsuma külalisi rääkima ja õpetajad peaks olema valmis vastama õpilaste küsimustele objektiivsel viisil.