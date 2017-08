Suurbritannia telehiid BBC näitas kella kümneste uudiste taustal kogemata paljaid rindu.

Telediktor Sophe Raworthi taga asuvatel ekraanidel oli näha pilti, millel ilutses naisterahvas paljaste rindadega, kõike seda ajal, kui saatejuht rääkis Inglismaa kriketimeeskonna võidust Lõuna-Aafrika vabariigi üle.

(kuvatõmmis/ BBC)

Taustal nähtavas videos paljastas ekraanil naine oma rinnad palja ülakehaga meesterahvale. Kas tõesti vaatas keegi toimetuses pornot?

Suurbritannia vabadusühenduse (The Freedom Association) liige Andrew Allison ütles: „Ma imestan, et BBC-l pole veel internetifiltreid peale pandud, et töötajad ei saaks sellise asjaga tegeleda. Ma olen kindel, et nüüd need filtrid paigaldatakse.“

Paljad rinnad ei põhjusta BBC-le esmakordselt peavalu. Hiljuti leidis aset juhtum, mil BBC reporter oli otse-eetris tänaval lugu tegemas ning tagataustal otsustas üks naine tisse välgutada. Võttemeeskond ei pannud juhtumit tähelegi ning jätkas otsesaatega.