Kuigi teeme n-ö kollast, on see lõbus ja tore ja pakub inimestele puhkust nagu lebotamine turvalise (sisesta tore riik) päikese all. Kas tõsistel teemadel saab rääkida meelelahutuslikult ja milline on Eesti kollase ajakirjanduse roll ning koht ühiskonnas?

Moderaator: Rainer Kerge

a) Katrin Pauts, kirjanik

b) Anu Saagim, Õhtulehe loovjuht ja glamuuritar

c) Väino Koorberg, ajakirjanik

d) Hagi Šein, ajakirjanik

2. KELL 12 | Eestis pole superstaare või on superstaare jalaga segada?

Kuigi osaleme Eurovisionil jms, siis Ivo Linna või Anne Veski tasemel ja kuulsusega tähti meil enam esile kerkinud ning väga keeruline on arvata, et kust nad tulla võiksid. Miks tõmbavad vanema põlvkonna tähed Eesti inimeste tähelepanu enam või on noorte põlvkond platsi siiski salamahti puhtaks löömas?

Moderaator: Katharina Toomemets

a) Krista Lensin, Kroonika peatoimetaja

b) Grete Paia, laulja

c) Kajar Kase, "Ringvaate" vastutav toimetaja

3. KELL 14 | Olümpiamängud on surnud!

Olümpiamängud on nii aeglaselt muutuv sündmus, et uued ja popid alad ei jõua sinna ja reaalselt ehk kedagi ei huvita, kas 10-võistlus toimub või mitte, kui seal pole just enda riigi tähte. Lisaks on sport nii niššistunud, et inimesi huvitavad vähesed alad, esile tõusevad e-spordialad ning olümpia ei suuda kunagi kõige hõlmata. Kas nad on uuenemisega juba hiljaks jäänud?

Moderaator: Henry Rull

a) Kristjan Hiis, e-spordi aktivist

b) Kaspar Taimsoo, sõudja

c) Martti Raju, EOK spordidirektor

4. KELL 16 | Kas rändepoliitikat on võimalik kujundada emotsioonivabalt?

Rändepoliitika kohta on arvamus igal inimesel ja enam vastuolulisemat teemat annab Eesti ühiskonnas viimase paari aasta jooksul otsida – kuidas peaks sellest teemast aga rääkima ja kas saab hakkama üldse ilma emotsioonideta?

Moderaator: Hannes Rumm

a) Kaisa Üprus-Tali, sotsiaalministeeriumi nõunik

b) Mari-Liis Jakobson, Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti teadur

c) Katrin Lust, ajakirjanik