Tinderist leitud mees korraldas šokeeriva kohtingu, kui viis Kanada neiu surnukuuri ja näitas talle surnukeha.

Kaylee Kapital räägib videos, kuidas ta Tinderist omale kaaslase leidis, kuid too otsustas korraldada romantilise kohtingu surnukuuris, kirjutab The Sun.

Esimesed kaks kohtingut oli neiu sõnul täiesti normaalsed. Söödi õhtust ja vaadati head filmi. Tüdruk meenutas, et juba siis oli märke, et tema austaja on veider tüüp. Neiu kaaslane töötas haiglas, kus oli surnukuur, mida ta kolmandal kohtingul tüdrukule tutvustas.

Kaylee sõnul võtsid nad pargis esiti mõned joogid, misjärel nad pimeduses haiglasse läksid. Neiu taipas järsku, et nad on surnukuuris, kus nad tõenäoliselt olla ei tohiks. Nagu sellest veel vähe oleks olnud! Mees avas ühe külmkapi ja tõmbas seal välja vana naise laiba. Neiu usub, et meest erutas naise reageerimine surnukehale.

