Taylor Swift Wants $1 in DJ Butt Grab Lawsuit https://t.co/7wsRpcnmUq

Mueller aga on terve aja seksuaalse ahistamise süüdistusi tagasi lükanud. Swift väidab, et Mueller katsus tema tagumikku, kui nad poseerisid fännidega foto jaoks neli aastat tagasi.

Välismeedia on uudistest rabatud, sest Swift soovib juhtunu kompenseerimiseks niivõrd vähe kahjutasu. Lauljatari sõnul on tegu pigem sümboolse žestiga ning ta ei aja antud kohtuasjaga raha taga. 27-aastane Swift andis Muelleri kohtusse selleks, et anda talle edasi sõnum sellest, et mida ta naisega tegi, on tõepoolest seksuaalne ahistamine.

Mueller kaebas esimesena Swifti kohtusse, kuna Swifti valesüüdistus seksuaalse ahistamise kohta olevat talle maksma läinud töökoha raadiosaatejuhina ning kahju suuruseks hindas mees 150 000 dollarit.

„Kedagi vääralt süüdistada ebasobivas katsumises on samaväärselt solvav, samaväärselt vale ning seda ei tuleks tolereerida,“ ütles Muelleri kaitsja, kinnitades, et DJ kaebas Swifty kohtusse kahjude hüvitamiseks ning selleks, et oma nime puhtaks pesta.

Muelleri advokaat väidab, et DJ käsi ei ole pildil Swifti seeliku all ning et naise seelik ei ole ka kuidagi moodi kortsus, mis selle viitaks. „David Mueller eitab ühemõtteliselt, et ta katsus Swifty mingisugusel ebasobival moel,“ ütles DJ advokaat.

Swifti kaitsjad aga väidavad, et Mueller katsus naise tagumikku. „Pildil nähtav tegevus ei ole sünnis. See on ahistamine.“