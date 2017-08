Juhtum toimus Levallois-Perreti kirdeosas äärelinnas. The Guardiani andmetel seisid sõdurid kella 8 ajal enda auto juures, kui neile autoga otsa sõideti.

Levallois-Perret’ linnapea Patrick Balkany sõnul ootas lähedale pargitud BMW hetke, mil sõdurid enda barakist lahkuvad, et neid siis rünnata. Ka otsasõitu nimetas ta tahtlikuks rünnakuks.

„Pole kahtlustki, et tegu oli tahtliku teoga. Sõiduk ootas neid. BMW kiirendas väga kiiresti hetkel, kui (sõdurid) välja tulid. See juhtus linna keskel. See juhtus väga kiiresti,“ rääkis linnapea.

