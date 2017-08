Paari on viimasel ajal ka avalikkuses eraldi nähtud, Abramovitš võttis osa Peterburis toimuvast üritusest, kus kohalikud temaga pilte tegid ning Žukovat on nähtud New Yorgis elu nautimas. Žukova veetis oma sünnipäeva New Yorgis, kaasas oma kaks last. Paparatsopiltidel on näha, et naine ei kanna enam oma abielusõrmust.

Abramovitši lahutus tema teisest naisest, Irina Vjatšeslavovna Malandinast 2007. aastal, oli neljas kõige kallim lahutus ajaloos, mis läks mehele maksma 300 miljonit dollarit.

Ekspertide arvates üritab Abramovitš lahutusega ühele poole saada Venemaal, et vähendada villadelt, jahtidelt, sportautodelt ja muult varalt väljamakstava osa suurust.

Roman Abramoviš ja Daša Žukova (Reuters / Scanpix)

Paarike kommenteeris lahutust New York Postile, öeldes: „Pärast kümmet aastat kooselu, oleme vastu võtnud raske otsuse lahku minna, kuid me jääme lähedasteks sõpradeks, lapsevanemateks ning partneriteks projektides, mille koos ette võtsime.“

Advokaadifirma DMH Stallard Jurist David Leadercramer usub, et juhul, kui paari vahel pole mingeid muid kokkuleppeid, lahutavad nad Venemaal. „London on tuntud kui maailma lahutuspealinn, seega üritavad enamus naisi rikkaid abielusid siin lahutada. Inglismaal saaks ta väga märkimisväärse summa. mees on temaga kümme aastat abielus olnud, neil on koos kaks last. Ta oli väga rikas mees enne, kui nad kohtusid ning ta on väga rikas mees ka praegu. On raske öelda summat, mida ta saada võib. Ma ei ütleks, et sadu miljoneid, aga see saab olema suur summa,“ sõnas ta.

Londoni Chelsea omanik ning investeerimisfirma Millhouse LLC omanik Abramovitš abiellus Žukovaga 2008. aastal kinnisel tseremoonial, paarike hoidis oma abielu salajas lausa kuus aastat.

Neil on maju nii Londonis, Moskvas, Colorados, Lõuna-Prantsusmaal ning Kariibidel, muuhulgas omab Abramovitš maailma suurimaid jahte.

Nende kaks last, Aaron Alexander (8) ja tütar Leah Lou (4) sündisid mõlemad USAs.