Reedel, 11. augustil korraldab USA loterii Mega Millions ulatusliku loosimise, mille peavõit on 382 miljonit dollarit. Seekordne jackpot on loterii 15-aastase ajaloo jooksul suuruselt kuues ning uuest rekordist lahutab seda vaid mõni loosimine.

Loteriil võivad osaleda mitte ainult USA kodanikud. Ka Eesti elanikud saavad USA ametliku loterii loosimisest seaduslikult osa võtta. Samal ajal kui mõned paluvad siiani vanaviisi oma sõpradel või sugulastel USA-s neile loteriipileteid osta, teavad tuhanded Baltikumi elanikud juba, et ohutum on soetada loteriipileteid internetist kontrollitud loteriiteeninduse vahendusel.

Müüdid USA loteriis osalemise kohta teistest riikidest

On olemas rohkesti eksiarvamusi, mis puudutavad osalemist USA loteriidest väljaspool selle riigi piire. Vaadelgem neist mõningaid.

- Müüt 1: Turistid ei tohi mängida loteriid Mega Millions. See ei ole nii. Vastavalt loterii Mega Millions reeglitele on USA mitteresidentidel õigus loteriist osa võtta: „Te ei pea olema riigi kodanik või resident, et mängus osaleda. Ka turistid võivad loteriil mängida.“

- Müüt 2: USA mitteresidendid saavad mängida loteriil USA Mega Millions täpselt samuti kui selle riigi kodanikud. See on peaaegu õigus, kuid siin on üks aga… Te saate osta pileteid litsentseeritud edasimüüjatelt USA-s, kuid võidu võite kätte saada ainult sel tingimusel, et pilet jääb USA territooriumile.

- Müüt 3: USA mitteresidentide loteriivõitusid ei maksustata. See ei ole nii. Kui Eesti kodanik võidab loteriil US Powerball, on ta kohustatud maksma oma võidu eest USA-s maksu.

Kuidas seaduslikult mängida loteriil USA Mega Millions Eestist?

Kui te soovite mängida loterii Mega Millions peavõidu saamiseks Eesti kodanikuna, siis saate seda teha kahel viisil.

1. Võite ületada piiri ja osta pileti isiklikult

Te saate sõita isiklikult USA-sse, et osta Loterii Powerball pilet ametlikult edasimüüjalt tingimusel, et te ei vii seda piletit hiljem Ameerika Ühendriikidest välja.

2. Registreeruda internetis ja osaleda loteriis kodust lahkumata

USA loteriide loosimistel osalemine Eestist on sama lihtne nagu te oleksite isiklikult kohal. Kõik, mis selleks on vaja teha, on osta Mega Millionsi loteriipiletid loosimisteks, mis toimuvad igal teisipäeval ja reedel kell 23:00 Eesti aja järgi leheküljel TheLotter online.

Ühesõnaga, Ühendriikide suuruselt teise loterii, Powerballi jackpot on samuti ületanud juba kolmesaja miljoni dollari piiri ning loosimisel, mis toimub Orlandos laupäeval, 12. augustil on loteriihiiglase peavõit juba 356 miljonit dollarit! Powerballi loteriid saab mängida valides 5 põhinumbrit 1 – 69, samuti pall „powerball“ vahemikust 1 – 26. Nende ühtimine võimaldab võita hiiglasliku USA peavõidu või 8 teisejärgulist võitu.

theLotter.com on maailma esimene loteriipiletite kohaletoimetamise teenistus, mis võimaldab inimestel tellida ametlikke loteriipileteid kogu maailmast, võtmata võitudelt komisjonitasu.

Pärast asutamist 2002. aastal on see teenistus aidanud inimestel võita üle 70 miljoni dollari. 2015. aasta lõpul võitis üks Iraagist pärit mängija 6,4-miljonilise peavõidu loteriil Oregon Megabucks. 2016. aastal sai Salvadori pensionär miljoni dollari võrra rikkamaks, Kanadest pärit mängija aga võttis teise võidu – 1,35 miljonit dollarit – loteriil Powerball USA. Ja lõpuks, möödunud aasta algul võitis Venemaa Moskva oblastist pärit autojuht loteriil Austria Lotto 824 000 eurot.

Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!

Tegemist ei ole ülekutsega osaleda loteriis. Hasartmäng ei ole sobiv viis suurendamaks sotsiaalset edukust.