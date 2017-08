Johanna-Kadri Kuusk

Evestus: See on okei, kui meid saadab avalik huvi. Ma ei usu et need blogid kestavad lõpuni välja. See et avalikkus on jälginus sellist huvi all olevat kriminaalasja, on normaalne.

Minu praktikas on ümber jutustamine on tekitanud probleeme, seega see, et minu eilne kõne oli meedias, pole probleem.

Ainuke asi, kui me leiame, et kõik satub siin löögi alla, siis on vaja piiranguid, aga prageu on kõik korras.

Mina seda kajastamist keelata küll ei saaks ega soovi.