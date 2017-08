Vaid loetud tunnid pärast seda, kui Ühendriikide president Donald Trump ähvardas Põhja-Koread hullu ja hullemaga, vastas viimane raketirünnaku võimalusega Guamile.

Pinged kahe riigi vahel tugevnevad viimasel ajal järjest enam. Põhja-Koreale ei meeldi ka Guamis aset leidvas USA sõjaväe harjutused.

Põhja-Korea on teatanud, et suudab nüüd teha rakette, mis lendavad Ameerika madrini. Teisipäeval pasundas sealne meedia, et viimaseks "pärliks" on tuumapomm, mille suurus nii väike, et seda annab raketti mahutada.

USA senaator John McCain avaldas Trumpi ähvarduse peale kahtlusi. "Ma ei ole kindel, kas ta on tegelikult ka valmis tegutsema," sõnas senaator.