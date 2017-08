Rukkiräägu arvukuse muutustest viimastel aastatel võib välja lugeda üsna murettekitavaid märke: tänavu aasta loendustulemused ei ole veel kokku võetud, kuid loendajate suuliste ütluste põhjal võib öelda, et rääke on vähem kui eelmine aasta. Seega võib öelda, et 2017 oli rääkude arvukus neljandat aastat järjest languses, ütleb

keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna peaspetsialist Meelis Leivits.

Tänavu väga jahe kevad oli eelnevate aastatega võrreldes küllaltki erandlik - pikalt valitsenud jahedad ilmad kevadel ilmselt pidurdasid rukkirääkude rännet ning võimalik, et suur osa jäi pesitsema hoopis lõunapoolsetele aladele. Seire algusaastal 2007 hinnati laulvate isaslindude koguarvukuseks 530-740 laulvat isaslindu, mullu oli neid 380-580.