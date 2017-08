7. märtsil viidi Lasnamäel põletushaavadega süürlanna haiglasse. Kolm päeva hiljem võeti vahi alla tema abikaasa, sest politseil on alust arvata, et ta pani naise tahtlikult põlema. Mees astub septembris kohtu ette.

“Ta oli meil esialgu suures linnupuuris, aga kui varjupaika jõudis Lasnamäelt leitud Aafrika hall papagoi, tõstsime ta veidi väiksemasse puuri ja tundus, et see sobis talle rohkem. Ta hakkas tantsima ja muutus rahulikumaks.”

Samuti oli lind üksildane, sest puurilinnud, sealhulgas nümfkakaduud, on harjunud elama paaris. “Seetõttu panimegi talle puuri juurde peegli. See mõjus hästi ja kakaduu jäi palju vaiksemaks,” ütles Tobias.

Tallinna loomade varjupaiga juhataja Eve Tobias lausus, et lind oli nendeni jõudes terve, kuid ei saa öelda, et ta elamistingimused oleksid head olnud. “Ta oli väga väikeses ja veidi räpases puuris. Esialgu oli ta väga häälekas.”

Loomade varjupaiga juhatajale meeldiks, et lahendus leitaks võimalikult pea. „Ta kas läheb tagasi eelmise omaniku juurde või loovutame ta uude kodusse. Ma ei tea, mille taga seisab kakaduu endisesse koju tagasiminek. Mepole omanikega kokku puutunud ega saa neid mõjutada, et nad linnust loobuksid. Aga meie seisukohast vaadates oleks see mõistlik,” rääkis Tobias. “Ma ei oska öelda, kas varjupaiga keskkond mõjutab puuris elavat lindu, kuid õnneks ta näeb inimesi ja on üsna rahulik,” ütles Tobias. Ta loodab, et linnule leitakse siiski kodu.