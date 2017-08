Rahvusvahelise ÜRO tööorganisatsiooni andmetel on maailmas vähemalt 21 miljonit orja. Neid ei peeta pimedates keldrites ega ahelais, nad on inimesed meie keskelt. Õhtulehe küsitletuist osa arvab, et ori on igaüks, kes miinimumpalga eest tööd rabab. Teised leiavad, et nii see pole: töökohta saab ju vahetada, aga orjal pole mingisugust valikuvabadust ja ta peab tegema, mida ette öeldakse.

Just nii juhtus pahaaimamatult välismaale tööle läinud Eleriga (nimi muudetud), keda ootasid võõrsil loodetud hea teenistuse asemel vaid keelud, käsud ja ähvardused.

Tagantjärele teab Eleri, et ohumärgid eesootavast olnuks tajutavad juba enne Eestist lahkumist, kuid vahendajad olid osanud nii osavalt rääkida, et neiu pidas esitatud nõudmisi ja põhjendusi tol hetkel üsna loogilisteks.

„Hoolitsetud välimus ja korrektne käitumine tundusid iseenesest mõistetavad. Rõhutati sedagi, et ma pean olema vallaline. See tingimus oli väidetavalt selleks, et ma esimesel võimalusel Eestisse tagasi ei lendaks, vaid ikka püsivalt tööle jääksin,“ meenutab Eleri, mis sõnu talle peale loeti.