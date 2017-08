Prokuröri selgitusel käis politsei kohtualuse elukohas, kuid ust keegi ei avanud. „Siis võeti ühendust majahalduriga, kes teadis, et korteris elab hoopis teise nimega mees ja Tomingas seal enam ei ela,“ rääkis Nimmo. „Uuest elukohast pole ta teada andnud, see viitab selgelt sellele, et mees hoiab kriminaalmenetlusest kõrvale ja seepärast taotleksin tema tagaotsitavaks kuulutamist.“ Kohtunik Violetta Kõvask rahuldas prokuröri taotluse.

„Analoogne olukord on ka kannatanuga, kes istungitele pole ilmunud ja kelle puhul on samuti palutud politsei abi. Käidi ka tema kodus ja anti kutse kätte, kuid isik oli väga agressiivne ja keeldus allkirja andmast. Ka kannatanu tuleb kohtusse toimetada sundtoomisega,“ lõpetas prokurör ettekande kohtunikule.

Kohtunik otsustas, et kui tagaotsitav kohtualune on tabatud ja kindlas kohas, ning uued istungiajad on määratud, siis: „Kui ta on ka teadlik istungist ja keeldub vahatahtlikult kohtusse tulemast ja osavõtt on siin vajalik, kohustuslik, siis kohaldatakse sundtoomist ka kannatanu suhtes,“ lausus Kõvask.

Vahi all viibiv Ingvar Parik pidas vajalikuks kommenteerida, et politsei Tomingast niipea üles ei leia. „Kui inimene tahab end üles anda, alles siis ta on leitav,“ ütles ta. „Ka mind ei saadud enne kätte, kui ma ise politseisse helistasin ja andsin oma telefoninumbri.“