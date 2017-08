„Võin kinnitada, see info üllatas ka mind ennast, sest vähe sellest, et ma pole avaldanud selleks vähimatki soovi, seda soovi pole mult ka küsitud ega püütud välja kaubelda, ega ka mitte teavitatud, et ma seal nimekirjas olen – ei enne ega pärast mu nime mainimist. Üleüldse ei oska ma meenutada mingitki kokkupuudet ühegi nimetatud isiku ega üldse keskerakondlasega. Muide, kallis lugeja, nimekirjas olla juba vähemalt 80 nime. Me keegi ei tea, kes on nimekirjas kuues. See võid olla just nimelt sina!“ pani Kadri-Ann Sumera postituse lugejatele südamele, et teisigi võib Savisaare nimekirjas olla, ilma et nad ise seda aimaksidki.

Kadri-Ann Sumera selgitas sotsiaalmeedias kohe, et 1. augustil TV3s eetrisse läinud info on ekslik: „Mõni on vahest imestanud ka info üle, mida kanal 3 [TV3 – toim] jagas. Mulle küll isiklikult tundmatu härra Peeter Ernits öelnud, nimelt et mina, muide mitte lihtsalt mina, vaid täpsemalt helilooja Lepo Sumera tütar Kadri-Ann Sumera, kuuluvat Savisaare vastloodud rakukesse, ja mitte lihtsalt niisama, vaid lausa viienda nimena bossi enda, Olga Ivanova , Meelis Pai ja Mart Viisitamme järel,“ kirjutas Sumera.

Lepo Sumera tütar Kadri-Ann Sumera on avastanud end kummalisest olukorrast: eneselegi teadmata on ta kuulutatud viiendaks numbriks Edgar Savisaare loodavas valimisliidus. Sellest teatas TV3, toetudes Peeter Ernitsa öeldule, kes aga Õhtulehele ütleb: „Mina ei ole seda öelnud!““.

Pärisin Peeter Ernitsa käest, kuidas Kari-Ann Sumera siis nimekirja sattus. Vastuseks on kõigepealt mitu sekundit vaikust.

„Mina ütlesin? Vaevalt ma seda ütlesin,“ kommenteerib Ernits lõpuks.

„Ma ütlesin…mida ma olen öelnud, olen öelnud seda, et kui Ülemiste Citys oli Savisaare valimisliidu koosolek esmaspäeval – eelmisel nädalal, või millal see oli –, seal oli Lepo Sumera lesk selle 40 inimese seas. Ja see on kõik, mida ma Sumera teemal oskan öelda,“ ütleb Ernits.

Ta kuuleb esimest korda, nagu võiks Kadri-Ann Sumera Savisaare nimekirjas kandideerida. „See info on kusagilt hoopis mujalt. Mina ei ole seda öelnud.“

Peeter Ernitsat uudislõigu tarbeks intervjueerinud Sven Soiver on aga kindel, et info Kadri-Ann Sumera kohta tuli just Peeter Ernitsa suust. Eetrisse läinud intervjuus esitab Soiver aga osa infost enda sõnadega. „Ma ei kasutanud seda kohta, sest see oli helis väga halvasti,“ selgitab ta, et kuulas õigete nimede saamiseks intervjuu veel ülegi.

Soiver lisab, et Ernits rääkis, et valimisliitu kuulub 80 inimest ning nende seas on kõvad nimed. „Ta rääkis ikkagi nimekirjas olemise kontekstis,“ ütleb Soiver etteloetud nimede kohta.

„Aga sõnastuses – muidu ma ei oleks julgenud ju seda välja panna,“ ütleb Soiver. „Mina tuginesin ainult Ernitsale.“

Edgar Savisaarega valimisliitu loov Olga Ivanova ütleb, et Kadri-Ann Sumera kuulumise puhul valimisliidu esinumbrite sekka on tegemist fantaasiaga. „Ma saan aru, et see on lihtsalt spekulatsioon,“ ütleb Ivanova. „Kõik valimisplatvormi esinumbrid käime eraldi välja. Aga ametlikult ei ole ju seda tehtudki,“ selgitab ta.

„Peeter Ernits võis anda kommentaari selle kohtumise kohta, mis toimus Ülemistel, aga esinumbritest Peeter Ernits kindlasti mitte midagi ei tea,“ on Ivanova resoluutne. Rohkemat infot poliitik valimisliitu kuuluvate inimeste kohta veel ei jaga.

Ema ja tütar aeti segi? Aga emagi ei kandideeri

Kadri-Ann Sumera arvab, et valeinfo tekkis seetõttu, et tema ema Kersti Sumera sattus kogemata Savisaare valimisliidu asutamisüritusele ja aeti tütrega segi. „Mu emale teatati üürnike liidust, kellega ta on meie korteridraamaga seoses praegu suhelnud, et Savisaar soovib temaga kohtuda. Arvates, et tahetakse rääkida sundüürnike probleemist, läks ta kohale, ega jõudnud ära imestada, kuhu ta on sattunud.“