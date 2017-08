Floridas elav Eesti eksiilvalitsuse endine sõjaminister, USA armee veteran ja endine riigikogulane Jüri Toomepuu (87) hurjutab teravalt Eesti poliitikuid, suurärimehi ja rahvast ning kardab, et meie idüllilisel iseolemisel on varsti kriips peal.

"Jälgin terava pilguga Eestis toimuvat ja saan Eesti asjadest võib-olla paremini aru kui keegi, kes elab Tallinna külje all. Eesti suurim oht on praegu venestumine, mis kulgeb kiirenevas tempos,“ rääkis Toomepuu, kel pole kahtlust, et lõhe eestlaste ja venelaste vahel on jätkuvalt väga suur ning venelased, kes armastavad Putinit, ei ole muutunud Eesti tublideks ja lojaalseteks kodanikeks.

"Võib-olla tõesti ei taha nad elada Putini Venemaal, kus elu on viletsam kui Eestis. Aga nad tahavad taastada Eestis oma okupatsiooniaegseid peremeheõigusi,“ arvab Toomepuu, kes usub, et Venemaa valimistel hääletab suur osa Eesti venelasi Žirinovski või kommunistide ehk kõige radikaalsemate poolt.

