Suurfestival We Love The 90s avalikustas kogu Eesti programmi. Lisaks välismaisetele retrostaaridele on kohal absoluutne Eesti nostalgiatipp. Kolmepäevasel festivalil Tallinna Lauluväljakul esinevad Black Velvet, N-Euro, 2 Quick Start, Nancy, Niki, Code One, Mr Happyman, Estin, Astra ning tõelise maiuspalana Cool D ja Kozy / Must Q eriprogrammiga.

Vaata Black Velveti videotervitust We Love The 90sele!