Merepäevade mõttekojas 11. ja 12. augustil üles astuva astroloogi Igor Mangi hinnangul on tähtede seis Kuressaare merepäevade korraldamiseks ja festivali nautimiseks igati soodne. „August on suurteks ettevõtmisteks parem kui juuli ning inimesed on augustis emotsionaalsemad ja paremad suhtlejad,“ selgitas ta ning lisas, et august soosib ka uusi tutvusi ja kontakte.

„Kuressaare merepäevad on tugev traditsioon ja selleks, et üks traditsioon elujõulisena püsiks, on oluline, et ei toimuks lihtsalt kõige eelneva kordamine – juures peab olema ka mingi uudsusmoment. Sel korral lisab omapära, et tähelepanu on pööratud ka esoteerikale ja elu müstilisemale poolele.

Mererahvas ongi müstilisem,“ tõdes ka Mang. „Esoteerika võimaldab vastanduda supertehnilisele ja ratsionaalsele maailmale. Tehnika annab võimaluse kiiremini elada, aga selle kiire tempoga ei jaksa inimesed kaasas püsida,“ selgitas ta. „Ei saa olla ainult päev, sest inimese psüühika ei pea sellele vastu – vaja on ka ööd. Müstikalaine räägibki sellest, et tsivilisatsioon soovib minna öisesse aega, et tohutust kiirustamisest puhata ja algse puhtuse juurde tagasi minna.“