10.-12. augustini toimuvad 21. Kuressaare merepäevad pakuvad mereliste tegevuste ja festivalimelu kõrval kirevat programmi, mille raames astuvad üles paljud nimekad esinejad eesotsas Kerli Kõivuga. Kerli, teame, et oled Lõuna-Eesti haldjas, kust mereni on pikk tee. Mida sümboliseerib sulle meri? Kui oluline see sinu jaoks on? Meri ja sina... Olen ise veevalaja tähtkujus sündinud, seega õhuelemendi esindaja ning vesi on mulle alati tundnud pigem raske ja tihkena. Alles nüüd, kui paar aastat tagasi vee all ühte muusikavideot filmisin, sain sellest elemendist paremini aru. Hetkel käin Lõuna-Eesti metsade vahel elades peaaegu iga päev energia puhastamiseks ujumas.

Meres on midagi eriti ürgset - oli see ju olemas enne taime- ja loomariigi tekkimist. Evolutsiooniteoorias usume, et inimese eellane tuli merest, ja sellepärast on sellel inimesele eriti kodune ja rahustav mõju. Ootan väga, et paar päeva Saaremaa merehinguses enda akusid laadida ning inimesteni maagiat tuua.

Saaremaa, on sul selle kohaga mingi sümbioos? Meie perel on Saaremaal üks väike koht, kus puhkamas käime. Saaremaal, nagu Lõuna-Eestiski, on mingi eriline, pühalik energia. Tunnen seal ennast loodusvaimudega lähedasena ja näiteks Saaremaalt korjatud luigesuled on mul armastuse ja väärikuse sümbolina alati reisides kaasas. Ootame merepäevade suurejoonelist finaalkontserti, kus oled peaesinejaks. Paota pisut eesriiet, mis toimuma hakkab? Oleme oma pea 20-liikmelise tiimiga juba mitu kuud ettevelmistusi teinud ja loodan, et meie poolt loodud maagiline maailm on miski, mis inimesi kõnetab ja liigutab. Oleme palju rõhku pannud visuaalile, mida hakkame looma projektorite, liikumise, tuule ja tossuga ning esitusele tulevad nii vanad, kui uued lood. Loodame, et vetevaimud ja ilmataat meiega kaasa mängivad. Millega hetkel veel tegeled ja millised on lähituleviku plaanid? Hetkel olen nn loomingulises kookonis. Elan erakuna metsas ning töötan uue muusika ning visuaalide kallal. Lisaks sellele olen suurel enesearmastuse missioonil - teen palju trenni, totitun tervislikult, mediteerin ja tegelen oma vaimse arenguga. Minu praegune põhiline eesmärk on iga hetke nautimine ja püsiv rahutunne. KERLI KÕIV (Alar Truu) Kolm festivalipäeva Kuressaares kannavad alapealkirju „Lainete võlu“, „Aegade vaim“ ja „Päritud vägi“ ning merepäevade peakorraldaja Tiiu Tammoja sõnul on tänavune programm saanud lisaks merele mõjutusi müstikast, ürgsusest ja puhtast loodusest.