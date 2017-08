Pildime pildistama glamuuriüritusele saabuvaid staare. Teised fotograafid olid lihtsalt vait ja klõpsisid pilte teha. Mina ütlesin kohe, et nii need asjad pärismaailmas ei käi. Päriselus peab fotograaf hetkeks püüdma staari tähelepanu, et too otse kaamerasse vaataks ja ainult talle poseeriks. Ehk siis, staari nime tuleb valju häälega hüüda ja neid tuleb ka provotseerida pisut lollusi tegema. Õpetasin isegi näitlejaid fotoseina ees käituma.