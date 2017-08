Telekanali Kanal 2 uus hooaeg toob taas eetrisse saateid, mis eelmise kevadeni naelutasid telerite ette palju inimesi. Kõik inimesed on oma elus kellelegi või millegi eest tänulikud, aga tihti pole meile antud lihtsalt võimalust öelda "Aitäh!". Kanal 2 annab selle võimaluse sügishooaja ehk kõige südamlikumas saates "Oled jätnud jälje".

Tihti on nii, et just siis, kui me arvame et oleme murdumatud, haarab elu tormituul meid enda haardesse ja me murdume. Me sirutame käe, et keegi meid aitaks ja ime juhtub. Me tõuseme, sest keegi annab meile selleks uue impulsi. "Ta on kogu aeg minusse uskunud," ütleb üks noor naine. „ Ma olen talle tänulik, sest ta ei andnud alla.“ — just sellised tänuavaldused saatesse jõuavadki.

"Kui emadepäeva saade oli ära ja ma tegin üleskutse, siis tuli palju vihjeid, kus inimesed tahtsid lihtsalt tänada neid inimesi, kellega on oldud aastaid koos, kuid kellele ei ole lihtsalt olnud aega või julgust aitäh öelda, tänada selle eest, et see inimene on olnud tema kõrval," jutustab saate autor Carmen Pritson-Tamme. "Need lood, mis meieni jõudsid, olid imelised ja südantsoojendavad. Kui andsime inimestele võimaluse kedagi tänada, siis see oli meeliülendav, kuidas inimesed tulid sellega kaasa. Nagu pimedast metsast hakkasid välja tulema avatud südamega inimesed, kes ütlesid: "Jah, ma olen nüüd valmis tänama, sest tean, et see läheb kellelegi korda.""