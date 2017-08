Naine koristas kliendi tuba, kui viimane endalt riided heitis ja palus ka enda püksid ära triikida. Kui naine triikis, siis lähenes mees talle selja tagant ja üritas naist suudelda. Naine küll hoiatas meest, et ta on abielus ja tal on lapsed, kuid ei suutnud mehele siiski ei öelda.

Videos on näha, kuidas klient pakub naisele mahla ja palub ta enda kõrvale diivanile istuma. Seal paarike suudleb, kuid naine tunnistab, et on närviline. Nii minnakse käsikäes koos mõnda jooki võtma, et närve rahustada.

Kogu tegevust video vahendusel vaatav mees pole nähtust sugugi vaimustuses...